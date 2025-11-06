Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
6 листопада 2025, 13:20

Запуск цифрового євро під загрозою: Банки ЄС виступили проти

План Європейського центрального банку щодо запуску цифрового євро до 2029 року викликав сильний опір з боку найбільших банків та низки депутатів Європарламенту. Як пише Financial Times, чотирнадцять провідних кредитних організацій, включаючи Deutsche Bank, BNP Paribas та ING, заявили, що проєкт може підірвати позиції приватних платіжних систем та послабити стимули до інновацій у банківській сфері.

План Європейського центрального банку щодо запуску цифрового євро до 2029 року викликав сильний опір з боку найбільших банків та низки депутатів Європарламенту.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому банки відмовляються від цифрового євро?

Ці банки раніше запустили свій платіжний сервіс Wero, покликаний стати європейською альтернативою Visa,Mastercard і PayPal. На їхню думку, цифрове євро дублює функції існуючих рішень, не пропонуючи користувачам відчутних переваг і здатне витіснити приватні сервіси з ринку.

Призначений парламентом доповідач, іспанський депутат Фернандо Наваррете також виступив за обмеження масштабів ініціативи.

Зокрема, він пропонує використовувати цифрове євро лише як заміну готівки в офлайн-платежах, але не як інструмент для онлайн-розрахунків.

За словами Наваррете, запровадження повноцінної онлайн-версії призведе до створення «паралельної платіжної екосистеми», яка загальмує розвиток європейських приватних рішень. Депутат вважає, що цифрове євро має залишатись резервним варіантом — на випадок, якщо приватний сектор не зможе запропонувати конкурентоспроможну систему.

Створення цифрового євро

ЄЦБ вивчає можливість створення цифрового євро із 2020 року. У жовтні рада директорів прийняла рішення розпочати підготовку до пілотного запуску у 2027 році та до планового випуску валюти у 2029-му.

Для реалізації проєкту необхідне схвалення країн ЄС та Європарламенту, оскільки чинне законодавство дозволяє ЄЦБ випускати лише готівку. У самому банку вважають, що цифрове євро зміцнить фінансову незалежність Європи та знизить залежність від американських платіжних систем. Частка готівки у роздрібних розрахунках у регіоні за п'ять років скоротилася з 72% до 52%.

Проте навіть у банківській спільноті немає єдиної думки щодо доцільності валюти, пише газета.

Читайте також: ЄЦБ планує запустити цифровий євро в 2029 році, але чекає на законодавчу базу

Так, німецький банківський комітет назвав ініціативу «надто складною та дорогою» і поставив під сумнів її практичну користь. За оцінкою PwC, впровадження цифрового євро може коштувати банківському сектору до 30 млрд євро, тоді як ЄЦБ оцінює витрати менш як 6 млрд євро.

Що таке цифрове євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро емітуватиметься і гарантуватиметься ЄЦБ, подібно до готівкових євро. Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі.

Проте проєкт стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризику відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складності та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
