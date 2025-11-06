Норвегія може розблокувати європейську військову позику на понад 100 млрд євро для України

Норвегія обговорює пропозицію розблокувати європейську військову позику на понад 100 млрд євро для України, забезпечивши борг своїм державним суверенним фондом добробуту вартістю 1,7 трильйона євро. Про це пише Еuractiv.

Деталі пропозиції

Оскільки Київ відчайдушно потребує грошей і кредиторів, готових продовжувати фінансувати його величезний дефіцит, лідери Європейського Союзу вигадали план позичити 140 мільярдів євро під заставу заморожених російських державних активів.

Ця схема зазнала опору з боку Бельгії, де розташована фінансова установа, яка адмініструє російські гроші. ЄС буде важко зібрати позику без значного забезпечення через ризик, що Україна може ніколи не бути в змозі повернути кошти.

Переговірники, як очікується, спробують переконати бельгійців на зустрічі в п’ятницю.

Підтримка України

Однак Осло ще може прийти на порятунок. Політична еліта Норвегії була зачеплена за живе пропозиціями від Данії та інших європейських партнерів, що країна, яка належить до НАТО, але не до ЄС, «заробляє на війні» від російського вторгнення в Україну, продаючи великі обсяги нафти та газу своїм союзникам, при цьому повертаючи порівняно мало.

Норвезькі економісти Ховард Халланд і Кнут Антон Мерк стверджують, що їхня країна повинна компенсувати цей неочікуваний прибуток, запропонувавши частину своїх величезних фінансових активів як гарантію.

Що відомо про Державний пенсійний фонд Норвегії

Державний пенсійний фонд Норвегії було створено в 1990 році для інвестування доходів від викопного палива. Зараз це найбільший суверенний фонд добробуту у світі.

Ідея набрала обертів у норвезькому парламенті, де чотири з дев’яти політичних партій вже підтримали її. Серед них кілька лівих партій, підтримка яких потрібна прем'єр-міністру від Лейбористської партії Йонасу Гара Стьоре для збереження своєї урядової меншості.

Прем'єр Стьоре сказав, що відкритий до пропозиції та доручив підготувати звіт про те, як це може працювати. Однак він чекає результатів переговорів у Брюсселі та чіткого вираження інтересу від ЄС.