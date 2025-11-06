Курс валют: долар у банках подешевшав, євро — подорожчало

У четвер, 6 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 4 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 9 копійок у продажу.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 14 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,27 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,08, євро — 48,55−48,72 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,06−42,09 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,41−48,43 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту