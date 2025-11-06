Ripple залучила $500 млн при оцінці $40 млрд

Компанія Ripple , відома своїми рішеннями для транскордонних платежів на базі блокчейну, залучила $500 млн інвестицій при оцінці $40 млрд. Серед інвесторів — провідні гравці Волл-стріт, які роблять ставку на розвиток інфраструктури цифрових активів, пише Bloomberg .

Що відомо про залучення коштів

Раунд очолили фонди, пов’язані з Fortress Investment Group і Citadel Securities, а також Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard і Marshall Wace, йдеться у повідомленні Ripple.

Отриманий капітал компанія спрямує на розширення у напрямах кастодіальних послуг, стейблкоїнів і прайм-брокериджу. Це сфери, що викликають дедалі більший інтерес у фінансових інституцій на тлі послаблення регулювання крипторинку.

Ripple заявила, що вже обробила понад $95 млрд трансакцій на своїй блокчейн-платформі. Її доларовий стейблкоїн RLUSD нещодавно перевищив $1 млрд ринкової капіталізації, ставши сьомим за величиною у світі, за даними CoinMarketCap.

Нагадаємо

Ripple Labs, Inc. (відома як Ripple) заснована у 2012 році (раніше OpenCoin) у Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія спеціалізується на блокчейн-технологіях для фінансових послуг.

Ripple створює рішення для швидших та дешевших міжнародних платежів, використовуючи мережу RippleNet та цифрову валюту XRP (як «мостовий актив» для транзакцій). Їхня мета — модернізувати глобальні перекази, зменшуючи витрати та час порівняно з традиційними системами на кшталт SWIFT.