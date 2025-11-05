До закриття міжбанку в середу, 5 листопада, курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та продажу, євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
5 листопада 2025, 17:28
Долар подорожчав на міжбанку на копійку
|
Відкриття 5 листопада
|
Закриття 5 листопада
|
Зміни
|
42,05/42,08
|
42,06/42,09
|
1/1
|
48,31/48,34
|
48,32/48,34
|
1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,84−42,25 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,71 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,14−42,10, євро — 48,55−48,68 грн.
Джерело: Мінфін
