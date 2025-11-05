В Україні спостерігається підвищений ажіотаж на новорічні товари. Що купує населення

Обсяги реалізації новорічного асортименту в мережі торгових центрів Епіцентр цьогоріч майже на 40% перевищують продажі аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться у повідомленні мережі.

Що обирають українці

Українці почали активно готуватися до свят уже наприкінці жовтня, створюючи вдома затишну атмосферу та намагаючись подарувати собі й близьким святковий настрій. Про це свідчить динаміка продажів новорічних товарів у мережі Епіцентр, яка станом на 3 листопада була на 38% вищою у порівнянні із 2024 роком.

Серед найпопулярніших товарів цього сезону: декоративні гноми, благодійні фігурки «Ангелятко добрих справ», скляні підвіски у вигляді лелек, штучні ялинки та електричні гірлянди.

Також українці активно купують набори прикрас на ялинку, скляні підвіски у вигляді жаб, півників та книг, новорічні кулі та м'яких декоративних оленів.

У Епіцентрі очікують, що ближче до свят українці будуть ще активнішими в придбанні новорічних товарів.

Зокрема, в компанії очікують підвищення попиту на штучні ялинки, гірлянди, набори пластикових куль для ялинки, колекційні прикраси, м’які іграшки та символи Нового року.