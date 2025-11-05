У жовтні 2025 року обсяг чистої купівлі валюти населенням різко зріс і досяг $736,48 мільйона, що стало найбільшим показником з березня 2025 року. Про це свідчать дані Національного банку.
5 листопада 2025, 13:07
Українці придбали понад $730 мільйонів валюти за жовтень
Фокус на готівковому ринку
- Купівля готівки: Українці придбали готівкової валюти на $2,25 мільярда.
- Продаж готівки: Обсяг продажу склав $1,5 мільярда, залишившись на рівні попереднього місяця.
Безготівковий ринок
На безготівковому ринку ситуація була іншою: фізичні особи придбали безготівкової валюти на $352,7 млн, а продали — на $363,01 млн.
Від початку 2025 року загальний обсяг купівлі валюти населенням перевищив обсяг продажу на $8,18 мільярда.
