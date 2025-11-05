Курс валют: долар у банках подорожчав, євро — подешевшало

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,81−42,25 грн. Євро купують за 48,07 грн, а продають за 48,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,10, євро — 48,54−48,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,05−42,08 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,31−48,34 грн/євро.

