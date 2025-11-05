У середу, 5 листопада, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.
Курс валют: долар у банках подорожчав, євро — подешевшало
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,81−42,25 грн. Євро купують за 48,07 грн, а продають за 48,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,10, євро — 48,54−48,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,05−42,08 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,31−48,34 грн/євро.
Джерело: Мінфін
