Частка бензинових та дизельних авто на ринку впала з 62% до 48%

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 48% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 62%, повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Які авто обирають українці

Найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 31% жовтневих продажів нових авто, торік було 16,6%.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,1% до 29,6%.

Гібриди охопили 20,6% ринку, проти 20,7% у жовтні 2024 р. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26,3% до 18,6%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: