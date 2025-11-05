У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 48% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 62%, повідомляє Укравтопром.
5 листопада 2025, 11:14
Частка бензинових та дизельних авто на ринку впала з 62% до 48%
Які авто обирають українці
Найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 31% жовтневих продажів нових авто, торік було 16,6%.
На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,1% до 29,6%.
Гібриди охопили 20,6% ринку, проти 20,7% у жовтні 2024 р. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26,3% до 18,6%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Електро — VOLKSWAGEN ID.UNYX;
- Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;
- Гібридні — TOYOTA RAV-4;
- Дизельні — RENAULT Duster;
- Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.
