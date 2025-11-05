«Укрпошта» з нагоди Дня залізничника та до 160-річчя Одеської залізниці випустила тематичні поштові блоки. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
5 листопада 2025, 10:00
Укрпошта випустила марку з нагоди Дня залізничника (фото)
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що зображено на марці
На марці, присвяченій Одеській залізниці, зображена будівля Одеського вокзалу, а також фото, що відображають історію розбудови залізниць у регіоні.
На іншому поштовому блоці зображено один із символів «Укрзалізниці» — «залізний чай» у фірмовій склянці.
Вартість аркушу — 600 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1