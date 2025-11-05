Укрпошта випустила марку з нагоди Дня залізничника (фото)

«Укрпошта» з нагоди Дня залізничника та до 160-річчя Одеської залізниці випустила тематичні поштові блоки. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Що зображено на марці

На марці, присвяченій Одеській залізниці, зображена будівля Одеського вокзалу, а також фото, що відображають історію розбудови залізниць у регіоні.

На іншому поштовому блоці зображено один із символів «Укрзалізниці» — «залізний чай» у фірмовій склянці.

Вартість аркушу — 600 грн.