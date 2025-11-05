Unicredit планує вивести російський бізнес із структури банку до 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 листопада 2025, 8:36

Unicredit планує вивести російський бізнес із структури банку до 2026 року

Глава UniCredit Андреа Орчел повідомив в інтерв'ю Financial Times, що процес згортання бізнесу банку в росії продовжується і, за його словами, підрозділ буде «практично виключений» із групи до наступного року.

Глава UniCredit Андреа Орчел повідомив в інтерв'ю Financial Times, що процес згортання бізнесу банку в росії продовжується і, за його словами, підрозділ буде «практично виключений» із групи до наступного року.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо каже банкірБажання UniCredit піти з росії «абсолютно зрозуміле», проте реалізація цього рішення затруднюється через юридичні та регуляторні перешкоди, встановлені москвою.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже банкір

Бажання UniCredit піти з росії «абсолютно зрозуміле», проте реалізація цього рішення затруднюється через юридичні та регуляторні перешкоди, встановлені москвою.

За його словами, банк не залишає спроби знайти вихід із ситуації та піти з росії, проте шанси на це глава UniCredit оцінює як невисокі. Це не означає, що ми перестали намагатися. Ми постійно розглядаємо альтернативні варіанти, але ймовірність цього невелика", — повідомив він FT.

Читайте також: ЄЦБ підготує Raiffeisen і UniCredit до повного виходу з росії

У статті наголошується, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) чинить тиск на UniCredit, домагаючись прискорення виходу з російського ринку. Російський бізнес при цьому продовжує залишатися стратегічною проблемою для всієї групи.

Орчел підтвердив, що незважаючи на затримки з продажем російського активу і невдалі спроби придбати італійський Banco BPM і німецький Commerzbank, він, як і раніше, прагне перетворити UniCredit на велику панєвропейську банківську групу.

Італійський банкір заявив, що тепер стратегія банку зосереджена на органічному зростанні: розвитку напрямів з управління активами та приватного банківського обслуговування, а також на технологічному оновленні, щоб конкурувати з провідними фінтех-компаніями.

Читайте також: Італія змушує UniCredit залишити росію

За даними FT, з моменту приходу Орчела на посаду голови UniCredit у 2021 році акції банку зросли майже на 650%, а його рентабельність капіталу залишається однією з найвищих серед європейських конкурентів.

Вимога ЄЦБ

Навесні 2024 року Європейський центральний банк надіслав листи найбільшим кредитним організаціям ЄС, пов'язаним із російським ринком, з вимогою скоротити операції в росії.

Як повідомляв Bloomberg, подібного листа отримав Raiffeisen Bank International, а голова UniCredit Андреа Орчел тоді заявив, що «кожен банк у Європі, який хоч якось пов'язаний із росією, ймовірно, отримав такий лист».

Покупці з ОАЕ

У травні 2025 року агентство Reuters повідомило, що три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів запропонували італійському міністерству фінансів викупити російські активи UniCredit зі значною знижкою. У угоді брали участь дубайські інвестиційні фонди Asas Capital і Mada Capital, які мають намір об'єднатися з Inweasta — структурою, що працює в росії.

Згідно з документом, вивченим агентством, консорціум пропонував придбати російський бізнес UniCredit із 60-відсотковою знижкою від ринкової вартості.

Раніше, у 2023 році, можливість купівлі російських активів UniCredit розглядав суверенний фонд ОАЕ Mubadala, проте угода не відбулася.

UniCredit неодноразово наголошував, що не має наміру продавати бізнес «за будь-яку ціну».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами