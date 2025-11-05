Unicredit планує вивести російський бізнес із структури банку до 2026 року

Глава UniCredit Андреа Орчел повідомив в інтерв'ю Financial Times, що процес згортання бізнесу банку в росії продовжується і, за його словами, підрозділ буде «практично виключений» із групи до наступного року.

Що каже банкір

Бажання UniCredit піти з росії «абсолютно зрозуміле», проте реалізація цього рішення затруднюється через юридичні та регуляторні перешкоди, встановлені москвою.

За його словами, банк не залишає спроби знайти вихід із ситуації та піти з росії, проте шанси на це глава UniCredit оцінює як невисокі. Це не означає, що ми перестали намагатися. Ми постійно розглядаємо альтернативні варіанти, але ймовірність цього невелика", — повідомив він FT.

У статті наголошується, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) чинить тиск на UniCredit, домагаючись прискорення виходу з російського ринку. Російський бізнес при цьому продовжує залишатися стратегічною проблемою для всієї групи.

Орчел підтвердив, що незважаючи на затримки з продажем російського активу і невдалі спроби придбати італійський Banco BPM і німецький Commerzbank, він, як і раніше, прагне перетворити UniCredit на велику панєвропейську банківську групу.

Італійський банкір заявив, що тепер стратегія банку зосереджена на органічному зростанні: розвитку напрямів з управління активами та приватного банківського обслуговування, а також на технологічному оновленні, щоб конкурувати з провідними фінтех-компаніями.

За даними FT, з моменту приходу Орчела на посаду голови UniCredit у 2021 році акції банку зросли майже на 650%, а його рентабельність капіталу залишається однією з найвищих серед європейських конкурентів.

Вимога ЄЦБ

Навесні 2024 року Європейський центральний банк надіслав листи найбільшим кредитним організаціям ЄС, пов'язаним із російським ринком, з вимогою скоротити операції в росії.

Як повідомляв Bloomberg, подібного листа отримав Raiffeisen Bank International, а голова UniCredit Андреа Орчел тоді заявив, що «кожен банк у Європі, який хоч якось пов'язаний із росією, ймовірно, отримав такий лист».

Покупці з ОАЕ

У травні 2025 року агентство Reuters повідомило, що три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів запропонували італійському міністерству фінансів викупити російські активи UniCredit зі значною знижкою. У угоді брали участь дубайські інвестиційні фонди Asas Capital і Mada Capital, які мають намір об'єднатися з Inweasta — структурою, що працює в росії.

Згідно з документом, вивченим агентством, консорціум пропонував придбати російський бізнес UniCredit із 60-відсотковою знижкою від ринкової вартості.

Раніше, у 2023 році, можливість купівлі російських активів UniCredit розглядав суверенний фонд ОАЕ Mubadala, проте угода не відбулася.

UniCredit неодноразово наголошував, що не має наміру продавати бізнес «за будь-яку ціну».