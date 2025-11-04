«єВідновлення»: У «Дії» можна подати заяву про повторне пошкодження житла

У застосунку «Дія» спростили процедуру подачі заяви на компенсацію за програмою «єВідновлення» для громадян, чиє житло ворог пошкодив повторно. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Тепер користувачі можуть одразу подати нову заяву, навіть якщо попередня ще перебуває в роботі. Більше не потрібно чекати, поки завершиться ремонт чи комісія схвалить попередній звіт.

Як це працює

Щоб скористатися новою можливістю, необхідно:

У застосунку «Дія» відкрити свій «Звіт про ремонт» (за попередньою, активною заявою).

Поставити позначку «Майно було пошкоджено повторно».

Після цього система одразу дозволить подати нове повідомлення про пошкодження та нову заяву про компенсацію.

Зазначається, що під час візиту фахівці оглянуть нові пошкодження (щодо нової заяви) і водночас перевірять, як було відремонтовано житло раніше (для закриття попередньої справи).

Особлива умова

Щоб система пропустила нову заяву, спершу потрібно закрити картку «єВідновлення», на яку раніше надходили кошти. Невикористані кошти повернуться до держбюджету, а нова компенсація буде нарахована на новий рахунок.