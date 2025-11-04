Multi від Мінфін
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
4 листопада 2025, 17:10

Мобільний застосунок ПУМБ Бізнес стає інклюзивним

Мобільний застосунок ПУМБ Бізнес оновлено відповідно до принципів доступності та інклюзивності.  Зокрема, реалізовано повноцінну підтримку технологій озвучування екрана — TalkBack для Android та  VoiceOver для iOS.

 Крім того, стають доступними додаткові функції для користувачів із порушеннями зору: налаштування шрифту, збільшення контрастності інтерфейсу, голосові підказки для ключових елементів керування — перемикачів, чекбоксів, полів введення та кнопок. 

«Ми переконані, що цифрова доступність — це не просто вимога законодавства, не просто тренд, а необхідність, важливий крок до інклюзивного суспільства. Саме тому ми інвестуємо в функціональні рішення, які роблять цифрові сервіси зручними та зрозумілими для кожного», — коментуєдиректор департаменту розвитку Digital-платформи корпоративного бізнесу Максим Масюк. 

Інтерфейс мобільного застосунку було комплексно адаптовано з урахуванням рекомендацій експертів із цифрової доступності компанії Access Lab, яка надала практичні поради щодо підвищення інклюзивності.
Частину з них уже впроваджено в оновленій версії застосунку, яка відповідає вимогам Європейського акту про доступність (European Accessibility Act). 

На сьогодні мобільний застосунок ПУМБ Бізнес це: 

  • Повноцінна підтримка TalkBack і VoiceOver 
  • Зручна навігація для людей із порушеннями зору 
  • Збільшений шрифт і висока контрасність інтерфейсу 
  • Швидке відкриття рахунку (Digital Onboarding) 
  • Миттєвий доступ до платіжних інструментів 
  • Можливість отримати консультацію 
  • Інтуїтивно зрозумілий UX/UI 

ПУМБ Бізнес — один із перших застосунків на українському банківському ринку, де інклюзивність реалізована системно, команда вже працює над подальшими оновленнями. 

Завантажте мобільний застосунок ПУМБ Бізнес у в  App Store або Google Play — і скористайтеся новими можливостями. 

ПУМБ впроваджує інклюзивність через комплексну стратегію, яка охоплює фізичну, інформаційну та цифрову доступність. Це включає адаптацію відділень, мобільних застосунків та вебсайтів, а також створення інклюзивної культури через навчання та програму «Амбасадори безбар'єрності». Усі 207 відділень банку ПУМБ мають доступну вхідну групу — пандуси, підіймачі, нульовий вхід, навігаційні та попереджувальні елементи, таблички зі шрифтом Брайля. Банк також допомагає малому бізнесу стати більш доступним.

Джерело: ПУМБ
