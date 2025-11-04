Stream Finance втратила $93 млн і зупинилась, FTX відкликала клопотання про обмеження виплат: що нового

Платформа Stream Finance призупинила роботу: Заявлено про втрату $93 млн

Децентралізована платформа Stream Finance тимчасово зупинила операції з виведення коштів і прийому депозитів. Причиною стало повідомлення від зовнішнього менеджера фондів проєкту про втрату активів на суму $93 мільйони.

Керівництво Stream Finance заявило, що залучило до розслідування інциденту фахівців юридичної фірми Perkins Coie LLP. Платформа не планує відновлювати повноцінну роботу, доки не будуть з’ясовані точні причини збитків та не оцінено реальний масштаб події.

«Ми активно виводимо всі ліквідні активи й очікуємо, що цей процес буде завершено найближчим часом, «— повідомила команда розробників.

На тлі новин про втрату активів, токен Staked Stream USD (xUSD), який забезпечує прив'язку до фіатних активів, різко втратив свою прив'язку (depeg).

4 листопада котирування xUSD миттєво обвалилися до рекордно низького рівня в $0,3, хоча протягом останнього місяця монета стабільно торгувалася в районі $1,26.

Наслідком стало обвальне падіння сукупного обсягу заблокованих у протоколі коштів (TVL) — з майже $204 млн на кінець жовтня до приблизно $98 млн наразі.

Stream Finance пропонував користувачам послуги дохідного фармінгу та доступ до дельта-нейтральних стратегій, орієнтованих на трейдинг через децентралізовані біржі (DEX) та інші DeFi-рішення.

Інвестори вивели $360 млн з криптофондів за тиждень

Минулий тиждень, з 27 по 31 жовтня, відзначився значним відтоком коштів з інвестиційних продуктів, заснованих на криптовалютах. Загальні втрати криптофондів склали $360 мільйонів, згідно зі звітом аналітичної компанії CoinShares.

Негативні настрої інвесторів найбільш виражено проявилися у США, де відтік із криптофондів досяг $439 мільйонів. Частково ці втрати були компенсовані притоком коштів до продуктів, зареєстрованих у Німеччині ($32 млн) та Швейцарії ($30,8 млн).

Біткоїн (BTC): Інвестори вивели з біткоїн-фондів $946 мільйонів. Аналітики CoinShares вважають, що це підтверджує чутливість «цифрового золота» до змін у грошово-кредитній політиці США, попри нещодавнє зниження ставки ФРС.

Ethereum (ETH): У продукти на базі Ethereum надійшло $57,6 мільйона, хоча експерти зазначають неоднозначність інвестиційної динаміки протягом тижня.

На противагу загальному тренду, фонд на базі Solana (SOL) продемонстрував значний успіх:

Притік: В SOL-продукти надійшов $421 мільйон, що стало другим історичним результатом за весь час спостережень.

Джерело: Більша частина цих коштів була спрямована до нещодавно запущених спотових SOL-ETF.

FTX відкликала клопотання про обмеження виплат: Клієнти з України та 48 країн зберегли право на компенсації

Криптовалютна біржа FTX, що перебуває у стані банкрутства, відкликала своє резонансне клопотання до Суду з питань банкрутств Делавера, яке передбачало обмеження виплат клієнтам із деяких юрисдикцій.

У списку країн, які могли бути виключені з процедури компенсацій, фігурувала й Україна, а також 48 інших юрисдикцій, включаючи Китай, рф та Саудівську Аравію.

Клопотання, подане FTX у липні 2025 року, запитувало дозвіл на введення «Процедури обмеженої юрисдикції». Компанія аргументувала це тим, що правовий режим у деяких країнах може перешкоджати виплаті компенсацій, і просила дозволу найняти місцевих юристів для оцінки ризиків.

Якби країна була визнана проблемною, біржа могла б відхилити претензії локальних клієнтів, перенаправивши їхні кошти назад у траст. Для отримання грошей постраждалим довелося б звертатися до суду США.

На клієнтів із цих 49 країн припадає близько 5% від усіх затребуваних активів. При цьому 82% цієї суми належить користувачам із Китаю.

Клопотання FTX викликало хвилю критики як серед криптоспільноти, так і серед кредиторів. Зокрема, проти виступили близько 300 інвесторів із Китаю.

Після засідання 23 жовтня 2025 року та з урахуванням усіх аргументів, FTX Recovery Trust ухвалив рішення про відкликання клопотання, що убезпечило українських користувачів від необхідності звертатися до американського суду.

Водночас компанія залишила за собою право подати це клопотання повторно.

Ripple поглинає розробника Palisade: Компанія створює комплексний інституційний хаб для криптоактивів

Фінтех-компанія Ripple придбала розробника кастодіальних рішень Palisade. Ця угода спрямована на суттєве розширення сервісу Ripple Custody та охоплення ширшого кола корпоративних клієнтів.

Спочатку Ripple Custody був орієнтований виключно на банки та великі фінансові установи, що працюють із цифровими активами, стейблкоїнами та RWA (токенизованими реальними активами). Тепер, завдяки купівлі Palisade, Ripple зможе обслуговувати також фінтех-компанії, криптофірми та інші великі корпорації.

Президентка Ripple Моніка Лонг (Monica Long) наголосила, що корпорації стануть рушійною силою наступної хвилі впровадження криптовалют.

«Як і банки, вони виходять на ринок і потребують ліцензованих партнерів із готовими рішеннями. Об'єднання сховища Ripple та гаманця Palisade створить комплексне рішення для інституційних клієнтів — від довгострокового зберігання до глобальних платежів», — заявила вона.

В основі технології Palisade лежать:

Технологія багатосторонніх обчислень (MPC): Ділить ключі гаманця на кілька частин для підвищення безпеки.

Підхід zero-trust: Вимагає суворої перевірки кожного користувача та пристрою.

Технології Palisade також будуть інтегровані в Ripple Payments для прискорення транзакцій, включно з підписками.

Паралельно Ripple розширила свою пропозицію, запустивши прайм-брокерські послуги для інституційних клієнтів зі США. Цей крок став результатом нещодавнього поглинання прайм-брокера Hidden Road.

Новий бренд Ripple Prime об'єднав рішення Hidden Road та власні ліцензії Ripple, відкривши інституційним клієнтам доступ до: