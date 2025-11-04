У вівторок, 4 листопада, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
4 листопада 2025, 10:28
Курс валют: долар у банках подорожчав, євро — подешевшало
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,73−42,22 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,82 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,97−42,08, євро — 48,58−48,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,01−42,04 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,43−48,45 грн/євро.
Джерело: Мінфін
