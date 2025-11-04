Минулої доби українські захисники ліквідували ще 840 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 145 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 листопада 2025, 8:01
Втрати ворога за 3 листопада: 840 російських окупантів, 5 танків та 425 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 145 670 (+840) осіб
- танків — 11 326 (+5) од.
- бойових броньованих машин — 23 532 (+1) од.
- артилерійських систем — 34 249 (+42) од.
- РСЗВ — 1 535 (+1) од.
- засоби ППО — 1 235 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425) од.
- крилаті ракети — 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 504 (+93) од.
- спеціальна техніка — 3 990 (+1) од.
Джерело: Мінфін
