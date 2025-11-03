Запрошуємо на безкоштовний вебінар від Finance.ua, який відбудеться 13 листопада о 13:00 по Києву.
Топ-5 помилок при виборі страхової компанії для ДМС та як їх уникнути
Цей вебінар для вас, якщо ви:
- HR в компанії, який орієнтований на утримання та заохочення найкращих кадрів
- Власник компанії, який хоче покращити лояльність співробітників
- Підприємець, що планує відкрити свою компанію.
Ділитися досвідом буде
Дар`я Сатко — керівник по роботі з клієнтами страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua. 10 років у сфері страхування: від роботи в топових страхових компаніях до агрегаторів — наш спікер знає всі підводні камені корпоративного медичного страхування
5+ успішних вебінарів зі страхування
Ви не почуєте сухої теорії, тільки перевірені на практиці поради та готові рішення як для бізнесу так і для фізичних осіб
За 60 хвилин вебінару ми розглянемо:
Що таке ДМС?
- Коротко, про те що таке ДМС, як змінився ринок, як вплинула війна, відключення світла та інфляція на програми страхових компаній.
Чому вибір страхової — критичний фактор?
- Чому вибір страхової компанії важливий і як убезпечити себе від «не правильного» вибору.
Алгоритм вибору страхової компанії
- Аналіз потреб клієнта, роль брокера у підборі пропозиції та проведенні тендеру, порівняння пропозицій.
«Червоні прапорці» або ТОП-5 помилок при виборі страхової
- На що звертатити увагу та що може бути «не ок» на етапі оцінки пропозиції
Як HR може аргументувати вибір перед керівництвом
- Корисні поради, як донести важливість ДМС та вибір страхової компанії
Кейси / реальні приклади
- Покажемо на реальних прикладах, як Finance.ua готує пропозицію по ДМС та проводить аналіз
Реєструйтеся та отримуйте на email ГАЙД «Як підготуватися до медичного страхування колективу» і інші подарунки
