Україна збільшила імпорт електроенергії у жовтні в 2,5 рази

Імпорт електроенергії до України у жовтні 2025 року зріс в 2,5 рази — до 360 тис. МВт-год. Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.

Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці — Польща, з часткою 22%.

Торгівля зі Словаччиною

Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини склав 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період — 1,8 тис. МВт-год.

Загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами. У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.

Експорт електроенергії у жовтні

Водночас, експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом, за місяць було експортовано 90,8 тис. МВт-год електроенергії до країн ЄС та Молдови.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Словаччини. Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.