НБУ випустив пам’ятну монету на честь символа нового року (фото)

Національний банк України поповнив новою пам’ятною монетою «Рік Коня» номіналом 5 гривень серію «Східний календар». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Дизайн монети

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року — коня на тлі підкови. Підкова символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям. Під цим зображенням розміщено три крапки — символ продовження боротьби.

Грива коня передає динаміку руху «за вітром» або «проти вітру» — це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Атаманчук.

Продаж монети

Пам’ятна монета «Рік Коня» вводиться в обіг 03 листопада 2025 року. Її номінал 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати пам’ятну монету «Рік Коня» можна буде в інтернет-магазині НБУ з 4 листопада.

Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами (перелік є на нашому сайті) e міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.