В жовтні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком склав $2,915 млрд, що на 27,3% більше від обсягу чистого продажу у вересні ($2,290 млрд). Про це свідчать дані НБУ.
3 листопада 2025, 11:48
У жовтні НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $2,9 млрд
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Згідно із даними, в жовтні НБУ майже не купував валюту, а продав $2,916 млрд.
Читайте також: НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на $50 мільйонів
Нагадаємо
У вересні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $2,290 млрд, що на 15% менше від обсягу чистого продажу у серпні ($2,697 млрд).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі