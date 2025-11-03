У жовтні НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $2,9 млрд

В жовтні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком склав $2,915 млрд, що на 27,3% більше від обсягу чистого продажу у вересні ($2,290 млрд). Про це свідчать дані НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно із даними, в жовтні НБУ майже не купував валюту, а продав $2,916 млрд.

Читайте також: НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на $50 мільйонів

Нагадаємо

У вересні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $2,290 млрд, що на 15% менше від обсягу чистого продажу у серпні ($2,697 млрд).