Курс валют: євро в банках подешевшало на 8 копійок

У понеділок, 3 листопада, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 4 копійки у купівлі та на 3 копійки продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,14 грн. Євро купують за 48,12 грн, а продають за 48,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,94−42,03, євро — 48,65−48,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,96−41,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,43−48,44 грн/євро.

