Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 144 830 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 листопада 2025, 8:11
Втрати ворога за 2 листопада: 1160 російських окупантів, 1 ракета та 383 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 144 830 (+1 160) осі
- танків — 11 321 (+5) од.
- бойових броньованих машин — 23 531 (+6) од.
- артилерійських систем — 34 207 (+45) од.
- РСЗВ — 1 534 (+0) од.
- засоби ППО — 1 235 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 435 (+383) од.
- крилаті ракети — 3 918 (+1) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерн — 66 411 (+121) од.
- спеціальна техніка — 3 989 (+2) од.
Джерело: Мінфін
