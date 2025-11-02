Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 143 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 листопада 2025, 8:01
Втрати ворога за 1 листопада: 940 російських окупантів та 348 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 143 670 (+940) осіб
- танків — 11 316 (+0) од.
- бойових броньованих машин — 23 525 (+4) од.
- артилерійських систем — 34 162 (+25) од.
- РСЗВ — 1 534 (+0) од.
- засоби ППО — 1 235 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 052 (+348) од.
- крилаті ракети — 3 917 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 290 (+121) од.
- спеціальна техніка — 3 987 (+0) од.
