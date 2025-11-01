Збій у Приват24: перекази й платежі тимчасово не працюють (оновлено)

Сьогодні, 1 листопада, клієнти Приватбанку зіткнулися з труднощами при здійсненні переказів та платежів у Приват24. У банку підтвердили наявність технічного збою і заявили, що робота над його усуненням вже триває.

«Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та уже лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити», — йдеться у повідомленні.

Банк подякував клієнтам за розуміння та закликав зберігати спокій, оскільки технічна команда докладає максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи всіх сервісів.

Оновлено

Приватбанк відновив роботу Приват24.

«Перекази та платежі знову проходять безперебійно й у звичайному режимі», — повідомили у банку.