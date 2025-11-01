Прибуток Tether перевищив $10 мільярдів, а активи в держоблігаціях США досягли рекорду

Компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, опублікувала звіт за третій квартал 2025 року, який підготовлений незалежною аудиторською фірмою BDO. Згідно з ним, чистий річний прибуток компанії з початку року перевищив $10 мільярдів.

Надлишкові резерви (буфер, що перевищує зобов'язання) становлять $6,8 мільярда. Резерви для токенів USDT в обігу становлять $181,22 млрд, що перевищує загальні зобов'язання компанії на $6,77 млрд.

Tether став 17-м найбільшим держателем боргу США

Однією з найбільш помітних подій кварталу стало рекордне зростання інвестицій Tether у державні казначейські облігації США. Загальна пряма та непряма експозиція Tether у казначейських облігаціях досягла приблизно $135 мільярдів.

Це робить Tether одним із найбільших держателів держборгу США у світі, обійшовши Південну Корею та посівши 17 місце серед країн-держателів.

Крім того, компанія продовжує диверсифікувати резерви:

золоті резерви становлять $12,9 млрд,

резерви в біткоїнах — $9,9 млрд.

Зростання пропозиції та стратегічні ініціативи

За III квартал 2025 року було випущено понад $17 мільярдів нових USDT, а загальна кількість токенів в обігу перевищила $174 мільярди.

Tether також активно інвестує у розвиток екосистеми та нові галузі:

Інвестиції: Компанія розвиває ініціативи у сферах Штучного інтелекту (ШІ), енергетики та P2P-комунікацій.

Ель Сальвадор: Tether Holdings подала заявку на отримання ліцензії Інвестиційного фонду в Ель Сальвадорі.

Викуп акцій: Компанія запустила ініціативу викупу власних акцій (share buyback) з потенційною участю інституційних інвесторів.

У жовтні Tether також завершила врегулювання судового позову Celsius, використовуючи власний інвестиційний капітал, що не вплинуло на резерви токенів.