НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на $50 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 27 по 31 жовтня, купив на міжбанківському ринку $0,10 млн та продав $691,50 млн. Чистий продаж валюти становив $691,40 млн проти $640,55 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.