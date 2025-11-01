Національний банк протягом тижня, з 27 по 31 жовтня, купив на міжбанківському ринку $0,10 млн та продав $691,50 млн. Чистий продаж валюти становив $691,40 млн проти $640,55 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
1 листопада 2025, 9:07
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на $50 мільйонів
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $50,85 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $40,35 млн;
- продав $28 556,73 млн;
- чистий продаж валюти — $28 516,38 млн.
Джерело: Мінфін
