Минулої доби українські захисники ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 142 730 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 листопада 2025, 8:04
Втрати ворога за 31 жовтня: 900 російських окупантів, 6 танків та 349 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 142 730 (+900) осіб
- танків — 11 316 (+6) од.
- бойових броньованих машин — 23 521 (+2) од.
- артилерійських систем — 34 137 (+9) од.
- РСЗВ — 1 534 (+1) од.
- засоби ППО — 1 235 (+2) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76 704 (+349) од.
- крилаті ракети — 3 917 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 169 (+58) од.
- спеціальна техніка — 3 987 (+1) од.
Джерело: Мінфін
