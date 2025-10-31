Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 19:45

Кінець «продовжених» паспортів: Україна скасовує тимчасовий порядок оформлення документів

Уряд України скасовує тимчасовий порядок, який дозволяв продовжувати термін дії закордонних паспортів та вносити до них відомості про дітей. З 29 жовтня 2025 року громадянам України необхідно буде оформлювати нові паспортні документи відповідно до стандартних процедур. Це пов’язано зі стабілізацією роботи паспортної системи та частими проблемами у громадян при перетині кордонів інших країн із «продовженими» документами. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повернення до міжнародних стандартів

Тимчасовий порядок було запроваджено постановою уряду на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії, 28 лютого 2022 року. На той момент паспортна система України вийшла з ладу, і держава не мала технічної можливості оформлювати нові документи.

Як зазначає МЗС, невдовзі після відновлення роботи системи посольства та консульства відновили оформлення біометричних паспортів. Крім того, мережа ДП «Документ» відкрила філії у багатьох країнах Європи, що дозволило громадянам отримувати послуги за кордоном.

Проблема полягає в тому, що законодавство більшості країн світу та міжнародні стандарти ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації) не визнають практику продовження терміну дії паспортів. Документи з терміном дії понад 10 років (тобто «продовжені») створюють юридичні колізії та незручності для українців під час подорожей.

Нові правила: Один паспорт для кожного

Скасування тимчасового порядку означає повернення до стандартної світової практики оформлення документів. МЗС наголошує на ключових вимогах:

  • Наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта (внесення даних про дітей до паспорта батьків більше не здійснюється).
  • Термін дії паспорта для осіб віком від 16 років — максимум 10 років.
  • Термін дії паспорта для дітей віком до 16 років — максимум 4 роки.

Громадянам, у яких закінчується термін дії закордонного паспорта, слід звернутися до посольства, консульства або однієї з філій ДП «Документ» для оформлення нового біометричного документа.

Що робити, якщо у вас «продовжений» паспорт

МЗС пояснило алгоритм дій у проблемних ситуаціях, які можуть виникнути з документами старого зразка.

Якщо ви в Україні і не можете виїхати до ЄС: Якщо прикордонники країни ЄС не впускають вас із «продовженим» паспортом або дитиною, вписаною у ваш паспорт, вам необхідно звернутися до будь-якого відділення ДП «Документ», ЦНАП або міграційної служби на території України для оформлення нового закордонного паспорта.

Якщо ви за кордоном і не можете повернутися в Україну: Якщо прикордонники країни перебування не випускають вас (наприклад, з ЄС до України), необхідно звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Дипломати в день звернення оформлять посвідчення особи на повернення в Україну (так званий «білий паспорт»). Для дітей до 16 років ця послуга безкоштовна, для осіб старше 16 — згідно з тарифами консульського збору.

Якщо ви летите літаком (наприклад, США — Шенген): Авіаперевізники, керуючись міжнародними стандартами ICAO, мають право не допустити на рейс пасажирів із паспортами, термін дії яких перевищує 10 років.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
