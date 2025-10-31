Кінець «продовжених» паспортів: Україна скасовує тимчасовий порядок оформлення документів

Уряд України скасовує тимчасовий порядок, який дозволяв продовжувати термін дії закордонних паспортів та вносити до них відомості про дітей. З 29 жовтня 2025 року громадянам України необхідно буде оформлювати нові паспортні документи відповідно до стандартних процедур. Це пов’язано зі стабілізацією роботи паспортної системи та частими проблемами у громадян при перетині кордонів інших країн із «продовженими» документами. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Повернення до міжнародних стандартів

Тимчасовий порядок було запроваджено постановою уряду на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії, 28 лютого 2022 року. На той момент паспортна система України вийшла з ладу, і держава не мала технічної можливості оформлювати нові документи.

Як зазначає МЗС, невдовзі після відновлення роботи системи посольства та консульства відновили оформлення біометричних паспортів. Крім того, мережа ДП «Документ» відкрила філії у багатьох країнах Європи, що дозволило громадянам отримувати послуги за кордоном.

Проблема полягає в тому, що законодавство більшості країн світу та міжнародні стандарти ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації) не визнають практику продовження терміну дії паспортів. Документи з терміном дії понад 10 років (тобто «продовжені») створюють юридичні колізії та незручності для українців під час подорожей.

Нові правила: Один паспорт для кожного

Скасування тимчасового порядку означає повернення до стандартної світової практики оформлення документів. МЗС наголошує на ключових вимогах:

Наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта (внесення даних про дітей до паспорта батьків більше не здійснюється).

Термін дії паспорта для осіб віком від 16 років — максимум 10 років.

Термін дії паспорта для дітей віком до 16 років — максимум 4 роки.

Громадянам, у яких закінчується термін дії закордонного паспорта, слід звернутися до посольства, консульства або однієї з філій ДП «Документ» для оформлення нового біометричного документа.

Що робити, якщо у вас «продовжений» паспорт

МЗС пояснило алгоритм дій у проблемних ситуаціях, які можуть виникнути з документами старого зразка.

Якщо ви в Україні і не можете виїхати до ЄС: Якщо прикордонники країни ЄС не впускають вас із «продовженим» паспортом або дитиною, вписаною у ваш паспорт, вам необхідно звернутися до будь-якого відділення ДП «Документ», ЦНАП або міграційної служби на території України для оформлення нового закордонного паспорта.

Якщо ви за кордоном і не можете повернутися в Україну: Якщо прикордонники країни перебування не випускають вас (наприклад, з ЄС до України), необхідно звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Дипломати в день звернення оформлять посвідчення особи на повернення в Україну (так званий «білий паспорт»). Для дітей до 16 років ця послуга безкоштовна, для осіб старше 16 — згідно з тарифами консульського збору.

Якщо ви летите літаком (наприклад, США — Шенген): Авіаперевізники, керуючись міжнародними стандартами ICAO, мають право не допустити на рейс пасажирів із паспортами, термін дії яких перевищує 10 років.