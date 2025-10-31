Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 14:21

$400 млрд недостатньо: Big Tech збільшить витрати на ШІ у 2026 році на тлі побоювань «бульбашки»

Найбільші технологічні компанії світу планують збільшити свої і без того рекордні інвестиції в штучний інтелект у 2026 році, попри те, що їхні сукупні витрати на ШІ цього року вже сягнуть $400 мільярдів. У Meta, Alphabet, Microsoft та Amazon заявляють, що цих коштів все одно недостатньо для задоволення шаленого попиту та фінансування перегонів за створення штучного загального інтелекту (AGI). Однак реакція інвесторів на звіти компаній за останню добу виявилася неоднозначною, посиливши дискусії про можливу «бульбашку» в секторі, пише WSJ.

Найбільші технологічні компанії світу планують збільшити свої і без того рекордні інвестиції в штучний інтелект у 2026 році, попри те, що їхні сукупні витрати на ШІ цього року вже сягнуть $400 мільярдів.

Попит

Під час звітів за третій квартал, що відбулися цього тижня, керівники Big Tech один за одним заявили про необхідність подальшого нарощування капітальних витрат.

Microsoft повідомила інвесторам, що бачить настільки високий попит на свої хмарні сервіси, що планує подвоїти площу своїх дата-центрів протягом наступних двох років. Фінансова директорка Microsoft Емі Худ визнала, що компанія вже декілька кварталів відчуває дефіцит обчислювальних потужностей.

Схожу позицію висловив і CEO Amazon Енді Джессі. Він запевнив інвесторів, що компанія монетизує нові потужності одразу ж після їх введення в експлуатацію, тому продовжить дуже агресивно інвестувати.

Meta, своєю чергою, визнала, що її існуючий рекламний бізнес та платформи працюють у стані обчислювального голоду, оскільки компанія перенаправляє ресурси на дослідження та розробки у сфері ШІ.

Перегони за AGI та страх відстати

Кінцевою метою цих величезних інвестицій є досягнення штучного загального інтелекту (AGI) — гіпотетичної технології, за якої машини стануть розумнішими за людей у більшості економічно корисних завдань.

Водночас скептики ставлять під сумнів, чи призведе витрачання мільярдів на нинішні великі мовні моделі (LLM) до створення AGI. Вони також вказують на невелику кількість платних користувачів існуючих технологій та необхідність тривалого навчання персоналу.

Неоднозначна реакція ринку

На тлі цих заяв реакція інвесторів на звіти виявилася змішаною, чітко розділивши компанії на тих, чиї інвестиції вже окупаються, і тих, чия стратегія викликає сумніви.

  • Amazon та Alphabet змогли переконати ринок. Інвестори позитивно сприйняли заяви Google про те, що компанія вже генерує мільярди доларів від ШІ щокварталу.
  • Meta та Microsoft, навпаки, зіткнулися з розпродажем акцій. Meta налякала інвесторів, не надавши чітких термінів, коли вони побачать прибуток від багатомільярдних вкладень. CEO Марк Цукерберг заявив, що компанія агресивно завантажує інвестиції наперед, і якщо стратегія виявиться помилковою, вона просто сповільнить будівництво нової інфраструктури. Microsoft також визнала, що працюватиме з дефіцитом потужностей щонайменше до першої половини 2026 року.

Чому це важливо

Результати звітності техногігантів демонструють завершення першої фази ШІ-ажіотажу. Інвестори більше не готові купувати акції компаній лише за обіцянки майбутньої ШІ-революції. Ринок почав чітко розділяти компанії на дві групи:

Тих, хто вже демонструє здатність монетизувати ШІ та отримувати прибуток від своїх інвестицій та тих, хто все ще перебуває у фазі спалювання грошей заради довгострокової мети, що викликає дедалі більше запитань про окупність.

Це створює величезний тиск на компанії на кшталт Meta, від яких тепер вимагають не просто технологічних проривів, а й чіткого шляху до прибутковості їхніх ШІ-проєктів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі

