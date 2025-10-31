Обсяг спотової торгівлі біткоїном на Binance у жовтні сягнув $174 мільярди: що нового на крипторинку

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Binance лідирує: Обсяг спотової торгівлі біткоїном у жовтні сягнув $174 мільярдів

Жовтень 2025 року став одним із найбільш активних місяців року для спотової торгівлі біткоїном (BTC). За даними аналітичної платформи CryptoQuant, загальний обсяг угод на основних централізованих біржах (CEX) перевищив $300 млрд.

Лідерство утримує Binance, на яку припало $174 млрд цього обсягу. Це другий за величиною місячний результат торгівлі біткоїном на цій платформі за 2025 рік.

Експерти CryptoQuant зазначають, що така динаміка свідчить про зростаючу участь як роздрібних, так і інституційних трейдерів. Особливістю місяця стало зміщення фокусу гравців:

Після обвалу ринку, що стався в ніч на 11 жовтня, багато трейдерів відмовилися від торгівлі з кредитним плечем (ф'ючерсами). Натомість вони віддали перевагу прямим покупкам біткоїна на спотових ринках.

Аналітики вважають це зміщення конструктивним сигналом для всього криптовалютного ринку. Спотова торгівля є менш волатильною, оскільки вона:

Не провокує штучних цінових коливань, викликаних масовим закриттям позицій на ф'ючерсних ринках.

Вказує на сильніший органічний попит на біткоїн як на актив.

Bybit призупиняє реєстрацію нових користувачів у Японії через вимоги регулятора

Сьогодні, 31 жовтня, криптовалютна біржа Bybit обмежує можливість створення нових акаунтів для користувачів, які перебувають у Японії. Це рішення компанії пов’язане з необхідністю адаптації до оновлених вимог японського фінансового регулятора — Агентства фінансових послуг (FSA).

У Bybit назвали цей крок «проактивним підходом», що має забезпечити повну відповідність місцевим правилам ринку цифрових активів.

«Bybit завжди прагнула працювати відповідально — у суворій відповідності до місцевих законів і нормативних вимог», — заявили представники біржі.

Обмеження не торкнуться наявних клієнтів із Японії — усі сервіси залишаться для них доступними. Платформа пообіцяла інформувати користувачів про подальший прогрес у діалозі з регулятором.

Рішення Bybit збіглося із підготовкою FSA до масштабних реформ. Раніше відомство повідомило про намір розробити нові правила, які дозволять:

Банкам зберігати криптовалюти, зокрема біткоїн.

Фінансовим установам керувати ліцензованими біржами.

Мета цих реформ — урівняти цифрові активи з традиційними фінансовими інструментами, такими як акції чи державні облігації. Очікується, що FSA створить комплексну систему управління ризиками, пов’язаними з волатильністю криптовалют, що може відкрити шлях до ширшого інституційного прийняття цифрових активів у банківському секторі Японії.

Сенат США продовжує роботу над законом про крипторинок попри шатдаун: мета — ухвалити до кінця року

Американські законодавці в Сенаті продовжують просувати ключовий двопартійний законопроєкт, що має встановити комплексну регуляторну структуру для ринку криптовалют, незважаючи на триваюче часткове припинення роботи уряду (шатдаун).

За даними Bloomberg, республіканці в Сенаті планують ухвалити документ до кінця 2025 року, дотримуючись раніше оголошених термінів.

Голова Комітету з сільського господарства Джон Бузман повідомив, що активно веде переговори з демократами. Мета — створити єдину, двопартійну версію законопроєкту, яка, за його словами, буде готова «дуже скоро».

Робота над ініціативою триває, оскільки члени Конгресу зберігають свої повноваження, навіть коли тисячі федеральних службовців перебувають у неоплачуваній відпустці через шатдаун.

За основу сенатської ініціативи взято «Закон CLARITY», ухвалений Палатою представників у липні. Сенатська версія, що отримала назву «Закон про відповідальні фінансові інновації», має на меті:

Сформувати єдину правову базу для ринку цифрових активів.

Розподілити наглядові повноваження між двома ключовими регуляторами: Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Сенаторка Синтія Ламміс, одна з авторів ініціативи, раніше висловлювала сподівання, що попри політичні затримки, документ буде ухвалено до 2026 року.

Перший стейблкоїн, прив'язаний до корейської вони, запущений у мережі Base

У мережі другого рівня Base (L2) відбулася прем'єра нового стейблкоїна KRWQ, прив'язаного до південнокорейської валюти — вони. Цей актив, випущений компаніями IQ та Frax, став першим токеном такого типу, запущеним у екосистемі Base, повідомляє The Block.

Команда розробників вже додала торгову пару KRWQ-USDC на децентралізовану біржу Aerodrome.

Стейблкоїн KRWQ використовує стандарт Omnichain Fungible Token від LayerZero та міст Stargate для забезпечення можливості вільного переміщення між різними блокчейнами.

Глава IQ Навін Ветанааягам підкреслив, що KRWQ заповнить важливу прогалину на ринку:

«Сьогодні домінують стейблкоїни, прив’язані до долара США, але жодного надійного активу, прив’язаного до вони, у великому масштабі ще не запускали».

Наразі стейблкоїн недоступний для резидентів Південної Кореї, оскільки законодавство країни щодо таких активів ще не ухвалено.

Випуск і погашення KRWQ доступні лише авторизованим партнерам, таким як біржі, маркетмейкери та інституційні компанії.

IQ планує зробити KRWQ першим повністю нормативно відповідним стейблкоїном у Кореї, як тільки місцеві законодавці та фінансові органи завершать розробку відповідного законопроєкту.