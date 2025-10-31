Курс валют: євро в банках подешевшало на 23 копійки

У п'ятницю, 31 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 17 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 16 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,20 грн. Євро купують за 48,35 грн, а продають за 49,02 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,04−42,09, євро — 48,79−49,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,85−41,88 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,40−48,43 грн/євро.

