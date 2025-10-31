Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 141 830 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 жовтня 2025, 8:01
Втрати ворога за 30 жовтня: 970 російських окупантів, 37 ракет та 648 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 141 830 (+970) осіб
- танків — 11 310 (+5) од.
- бойових броньованих машин — 23 519 (+5) од.
- артилерійських систем — 34 128 (+39) од.
- РСЗВ — 1 533 (+2) од.
- засоби ППО — 1 233 (+1) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76 355 (+648) од.
- крилаті ракети — 3 917 (+37) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 111 (+118) од.
- спеціальна техніка — 3 986 (+0) од.
Джерело: Мінфін
