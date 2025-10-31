Опціони чи акції: що вигідніше тримати в умовах високих ставок — поради для новачків

У світі інвестицій опціони часто сприймають як складний або надто ризиковий інструмент, тож більшість інвесторів обмежуються класичними підходами — інвестування в акції. Водночас сучасні ринкові умови поступово змінюють цю парадигму. Детальніше про можливості та роль опціонів в інвестиційних стратегіях розповість інвестиційний експерт Тимур Трушковський.

Практичний погляд на опціони

Опціони поступово перестають сприйматися виключно як спекулятивний або занадто ризикований інструмент. На практиці вони є ефективним засобом управління ризиками й оптимізації дохідності портфеля.

На відміну від класичного підходу «купи та тримай», опціонні стратегії дозволяють інвестору гнучко реагувати на ринкові зміни й отримувати прибуток навіть у періоди низької волатильності.

Наприклад, інвестор, який володіє 100 акціями Apple, може продати право на їх купівлю за ціною, що на 5% перевищує поточну, і отримати премію — близько $200. Якщо акції не досягають цієї позначки, інвестор залишає їх у своїй власності та отримує премію як додатковий дохід. Якщо ж ціна зростає — акції продаються за заздалегідь визначеною вигідною ціною, і премія додається зверху. Такий підхід відомий як Covered Call — базова стратегія, що забезпечує додатковий грошовий потік без повної відмови від потенціалу зростання.

Інша популярна стратегія — Protective Put, або опціонний захист від падіння. Вона працює за принципом страхування: інвестор сплачує невелику премію, але у разі різкого зниження ціни активу отримує компенсацію, що зменшує збитки. Такий підхід дозволяє зберегти капітал у нестабільні періоди, не виводячи кошти з ринку.

Завдяки цим можливостям опціони дедалі частіше розглядаються як інструмент професійного управління капіталом, який забезпечує баланс між прибутковістю та ризиком. Їх активно використовують провідні інституційні інвестори, інтегруючи опціонні стратегії у структуру довгострокових портфелів.

Коли високі ставки змінюють правила гри

В умовах високих процентних ставок опціони стають особливо актуальними. Коли банківські депозити або державні облігації приносять 5−6% річних практично без ризику, повне інвестування в акції здається менш привабливим, адже вони можуть не виправдати очікувань.

Опціони ж дозволяють брати участь у потенційному зростанні акцій, одночасно обмежуючи ризики. Наприклад, замість купівлі акцій Apple за $10 000, інвестор може придбати call-опціон за $500, що надає право купити акції за фіксованою ціною протягом місяця.

Якщо ціна акції зростає на 5% — до $10 500, прибуток від опціону буде порівнянним із прибутком від прямого володіння акцією. Водночас решта $9 500 капіталу може працювати на депозиті, приносячи гарантовані 5−6% річних (близько $40−50 на місяць).

Якщо ж акція не досягає заданої позначки, інвестор отримує $500 премії як додатковий дохід, а сам актив залишається у власності. Таким чином, опціони дозволяють одночасно контролювати ризик і брати участь у потенційному зростанні ринку, навіть коли він рухається вбік або залишається нестабільним.

Революція ETF-фондів: як волатильність стала джерелом доходу

Одним із найцікавіших відкриттів останніх років стала поява ETF-фондів, побудованих на опціонних стратегіях. Вони довели, що опціони можуть бути не тільки інструментом для професіоналів, а й доступним способом отримання стабільного доходу для звичайних інвесторів.

Наприклад, фонд MSTY, який торік виплачував понад 100% річних дивідендів. Така висока дохідність — результат чіткої математичної стратегії, яку важливо розуміти перед будь-якими інвестиційними рішеннями.

Фонд тримає акції MicroStrategy — компанії, відомої своїми великими інвестиціями в біткоїн, що робить її акції надзвичайно волатильними. MSTY регулярно продає опціони call на ці акції, отримуючи премії від трейдерів, які хочуть застрахуватися від ризиків або заробити на зростанні. Ці премії щомісяця виплачуються інвесторам фонду у вигляді дивідендів.

Однак є важливий нюанс: така стратегія обмежує потенціал зростання. Якщо акції MicroStrategy різко дорожчають, фонд не отримує повної вигоди, адже частину прибутку він «віддає» через продані опціони. Водночас у разі падіння ринку, фонд зазнає збитків повною мірою.

Більш консервативний підхід демонструють JEPI та JEPQ від JPMorgan — одні з найпопулярніших ETF цього типу. Вони формують диверсифіковані портфелі акцій з індексів S&P500 або Nasdaq100 систематично продають опціони call, перетворюючи ринкову волатильність на регулярний грошовий потік. Їхня середня дохідність зазвичай становить 8−12% річних — суттєво нижче, ніж у MSTY, зате з помірнішим рівнем ризику.

Математика на конкретному прикладі

Щоб зрозуміти реальну ефективність таких стратегій, проведемо детальні розрахунки на прикладі фонду MSTY. Важливо: це не рекомендація до покупки, а лише демонстрація того, як працює механіка опціонних фондів.

Припустимо, ми інвестуємо $5 000 у MSTY на початку року та утримуємо позицію протягом шести місяців. Розглянемо три сценарії:

Сценарій 1. Падіння базового активу на 30%

При такому падінні вартість фонду також знижується на 30%, однак завдяки щомісячним дивідендним виплатам (які в середньому становлять 8−10% на місяць) загальна дохідність за період склала близько +1,6%. Навіть у негативному сценарії інвестор залишається у невеликому плюсі.

Сценарій 2. Боковий рух ринку

Якщо базовий актив коливається у межах ±10% без чіткого тренду, фонд продовжує генерувати високі дивіденди без значних втрат капіталу. Підсумкова дохідність за півроку становить близько 35%.

Сценарій 3. Зростання базового активу

У разі зростання MicroStrategy на 40−50% фонд отримує частину цього зростання та дивідендні виплати. Загальна дохідність може досягати до 67% за півроку.

Ці цифри демонструють результат правильно налаштованої фінансової системи. Проте вони також підкреслюють головний компроміс: в обмін на високий поточний дохід інвестор обмежує свою участь у потенційному зростанні активу.

Розвінчання міфу про надмірну ризиковість

Одне з найпоширеніших упереджень щодо опціонів — переконання, що вони надто ризиковані. Насправді це міф, який виник через плутанину між справжніми фондовими опціонами та бінарними опціонами — продуктом, який більше нагадує казино, ніж інвестиційний інструмент.

Справжні опціони мають принципово іншу структуру ризиків. Якщо ви купуєте акцію за $1000, то ризикуєте всім капіталом — у разі банкрутства компанії ви можете втратити всі $1000. Якщо ви купуєте опціон call на цю саму акцію за $50 — ваш максимальний ризик обмежений саме цими $50, незалежно від того, наскільки впаде базовий актив.

Проте є важливий нюанс: опціони мають обмежений термін дії, і якщо за цей час подія, на яку ви розраховували, не відбулася, опціон може стати безвартісним. Проте це не робить їх більш ризикованими за акції — просто вони вимагають іншого підходу до управління часом та очікуваннями.

Справжній ризик виникає тоді, коли інвестори продають опціони без достатнього розуміння механізмів або без покриття базовими активами. Це дійсно може призвести до значних втрат, які можуть перевищувати початкові інвестиції. Проте при правильному використанні та розумінні механіки опціони дозволяють управляти ризиками набагато точніше, ніж традиційні інвестиції в акції.

Мистецтво вибору правильного моменту

Успіх в опціонах — це не про «вгадування», куди піде ринок. Це про розуміння ринкових циклів і вміння адаптувати стратегію до поточних умов.

Висока волатильність . Опціони дозволяють монетизувати коливання незалежно від їх напрямку.

. Опціони дозволяють монетизувати коливання незалежно від їх напрямку. Боковий рух (флет) . Через опціонні стратегії можна отримувати стабільний дохід від продажу премій тим, хто шукає захист або левередж.

. Через опціонні стратегії можна отримувати стабільний дохід від продажу премій тим, хто шукає захист або левередж. Трендовий ринок (зростання або падіння). Опціони допомагають захистити прибуток або посилити позиції з чітко обмеженим ризиком.

Приклад такого підходу — продаж позицій у MSTY після того, як біткоїн оновив історичні максимуми наприкінці минулого року. Це свідчило про перехід ринку у фазу активного зростання. У таких умовах інструменти, що забезпечують поточний дохід, але обмежують участь у подальшому зростанні, можуть знижувати загальну дохідність портфеля.

Оптимальний підхід передбачає інтеграцію опціонів в акційний портфель як взаємодоповнювальних компонентів єдиної інвестиційної стратегії. Базові активи забезпечують довгостроковий приріст капіталу, а опціони — поточний дохід і гнучкість у різних ринкових фазах.

Практичні поради для початківців

Найважливіша порада для тих, хто лише починає вивчати світ опціонів: не поспішайте натискати кнопки в торговому терміналі. Спочатку поставте просте, але фундаментальне питання: «Хто саме платить прибуток і чому?». Якщо ви не можете чітко та детально відповісти на це питання — це означає, що ви ще не готові до реальних операцій з грошима.

Опціони — це не гра проти ринку і не спроба його «обдурити». Це складний діалог між різними учасниками ринку:

тими, хто шукає захист від ризиків,

тими, хто прагне отримати левередж для посилення позицій,

і тими, хто готовий взяти на себе ризики в обмін на премію.

Ключовим є чітке усвідомлення своєї ролі у цьому процесі та розуміти, чому контрагент готовий здійснювати виплати.

Практичні кроки для старту в опціонах:

Почніть з фундаментального вивчення механіки. Розберіться, як формується ціна опціону, що таке часова вартість, як впливає волатильність, що означають страйки та експірації. Спостерігайте без ризику. Вивчайте рух цін на базові активи та симулюйте угоди без використання реальних грошей. Освойте базові стратегії. Почніть з простих комбінацій — covered call, protective put, cash-secured put. Тільки після цього переходьте до реальних операцій з невеликими сумами. Розподіляйте портфель зважено. Не існує жорсткого правила «обов'язкові 10% на опціони». Розглядайте їх як інструмент управління ризиками, а не як окрему категорію активів. Визначте частку для опціонних стратегій. Якщо йдеться про ETF-фонди, побудовані на опціонних стратегіях, то 5−15% загального портфеля — розумна частка для диверсифікації джерел доходу. Якщо ж плануєте самостійно торгувати опціонами, виділіть для цього окремий рахунок із сумою, яку готові втратити під час навчання.

*Пам'ятайте: будь-які інвестиційні рішення мають базуватися на вашому власному аналізі, розумінні ризиків та фінансових цілях.

Матеріал має виключно освітній характер і не є інвестиційною рекомендацією. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень обов'язково проконсультуйтеся з фінансовим консультантом та самостійно проаналізуйте усі ризики.