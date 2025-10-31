Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 11:10

Вперше скасовано санкції, запроваджені чинним Президентом

В Україні вперше скасовано санкції, які запровадив чинний Президент. Йдеться про громадянина Франції. Це стало фіналом дворічного юридичного процесу, у якому держава фактично визнала власну помилку.

Фото: freepik.com

Адвокат, партнер VB Partners Денис Шкаровський у своєму блозі на Економічній правді зазначає: ця справа показала, що навіть у політично чутливих питаннях санкції можуть бути скасовані у правовий спосіб — за умови системного та комплексного підходу.

Санкції запровадили у лютому 2023 року за ініціативою НБУ. Підстава — нібито участь іноземця в керівному органі російського банку. Проте документальні докази свідчили протилежне: співпраця з банком припинилася ще у 2020 році.

Рішення ухвалювали поспіхом, спираючись на застарілі дані. Жодних реальних доказів зв’язків із державою-агресором не було.

Команда VB Partners пройшла повний шлях: звернення до НБУ, РНБО, Президента, дипломатична підтримка Франції, судовий процес. У лютому 2025 року Верховний Суд визнав санкції безпідставними.

4 жовтня Президент скасував указ — уперше ще до завершення апеляції.

Цей прецедент показує: навіть у складних санкційних справах результат можливий, якщо діяти послідовно, довготривало й комплексно.

Джерело: vb partners
Коментувати

Коментарі - 2

+
+75
Я. ..
Я. ..
31 жовтня 2025, 11:24
#
«Вперше скасовано санкції, запроваджені чинним Президентом»

В Україні правильно казати «поточний» президент, бо він вже давно не чинний

Бо в Конституції немає тексту на кшталт «якщо інше не передбачено законами», в контексті проведення виборів, в Конституції чітко сказано коли мають проводитися вибори і там немає посилання типу «у випадку військового стану ми не проводимо вибори», а всі закони котрі суперечать Конституції — є нікчемними. За Конституцією тільки склад ВРУ не можна змінювати протягом військового стану, а про нашого простроченого там ні слова немає, тому по суті наш пан потужний диктатор узурпував благополучно владу :)
+
0
Три літри
Три літри
31 жовтня 2025, 11:54
#
бо він вже давно не чинний

нов кацам зі своїм баяном

Бо в Конституції немає тексту на кшталт «якщо інше не передбачено законами», в контексті проведення виборів, в Конституції чітко сказано коли мають проводитися вибори і там немає посилання типу «у випадку військового стану ми не проводимо вибори»,

В Конституції сказано що це визначаєтся законом
Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Якщо в законі сказано що в період війни вибори не проводяться то це ніяк не суперечить Конституції.

А там сказано саме це:
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
