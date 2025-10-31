«Вперше скасовано санкції, запроваджені чинним Президентом»

В Україні вперше скасовано санкції, які запровадив чинний Президент. Йдеться про громадянина Франції. Це стало фіналом дворічного юридичного процесу, у якому держава фактично визнала власну помилку.

Фото: freepik.com

Адвокат, партнер VB Partners Денис Шкаровський у своєму блозі на Економічній правді зазначає: ця справа показала, що навіть у політично чутливих питаннях санкції можуть бути скасовані у правовий спосіб — за умови системного та комплексного підходу.

Санкції запровадили у лютому 2023 року за ініціативою НБУ. Підстава — нібито участь іноземця в керівному органі російського банку. Проте документальні докази свідчили протилежне: співпраця з банком припинилася ще у 2020 році.

Рішення ухвалювали поспіхом, спираючись на застарілі дані. Жодних реальних доказів зв’язків із державою-агресором не було.

Команда VB Partners пройшла повний шлях: звернення до НБУ, РНБО, Президента, дипломатична підтримка Франції, судовий процес. У лютому 2025 року Верховний Суд визнав санкції безпідставними.

4 жовтня Президент скасував указ — уперше ще до завершення апеляції.

Цей прецедент показує: навіть у складних санкційних справах результат можливий, якщо діяти послідовно, довготривало й комплексно.