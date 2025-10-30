До закриття міжбанку в четвер, 30 жовтня, курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 37 копійок у купівлі та продажу.
30 жовтня 2025, 17:27
Євро на міжбанку різко пішло донизу
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 30 жовтня
|
Закриття 30 жовтня
|
Зміни
|
42,00/42,03
|
41,85/41,88
|
15/15
|
48,80/48,82
|
48,43/48,45
|
37/37
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,77−42,21 грн. Євро купують за 48,52 грн, а продають за 49,25 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,08−42,13, євро — 48,95−49,15 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі