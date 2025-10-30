Що буде з доларом, євро та золотом у листопаді 2025 року? У новому випуску розбираємо головні чинники, які визначатимуть курс валют — від рішень ФРС і ЄЦБ до сезонних коливань через «чорноп'ятничний» сплеск споживання. Ми пояснимо, що зараз відбувається на міжбанку, скільки НБУ може витратити на інтервенції та чи зміниться стратегія «гнучкого курсу».
30 жовтня 2025, 16:21
Курс у листопаді: Що буде з гривнею і як зберегти заощадження (відео)
Як зміниться пара євро/долар у листопаді? У якому коридорі триматиметься курс гривні на міжбанку? І що робити із заощадженнями: чи купувати валюту, чи звернути увагу на золото? Відповіді — у новому прогнозі «Мінфіну».
Джерело: Мінфін
