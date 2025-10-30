Курс у листопаді: Що буде з гривнею і як зберегти заощадження (відео)

Що буде з доларом, євро та золотом у листопаді 2025 року? У новому випуску розбираємо головні чинники, які визначатимуть курс валют — від рішень ФРС і ЄЦБ до сезонних коливань через «чорноп'ятничний» сплеск споживання. Ми пояснимо, що зараз відбувається на міжбанку, скільки НБУ може витратити на інтервенції та чи зміниться стратегія «гнучкого курсу».