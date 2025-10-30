Туристичний збір: надходження зросли більше ніж на третину

У січні — вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн туристичного збору. За 9 місяців минулого року надійшло 172,8 млн гривень. Про це йдеться в даних ДПС.