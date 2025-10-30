У січні — вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн туристичного збору. За 9 місяців минулого року надійшло 172,8 млн гривень. Про це йдеться в даних ДПС.
30 жовтня 2025, 14:46
Туристичний збір: надходження зросли більше ніж на третину
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Лідери у сплаті
- Київ — 52,8 млн грн,
- Львівська — 42,5 млн грн,
- Івано-Франківська — 32,5 млн грн,
- Закарпатська область — 21,2 млн гривень.
Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Податкові агенти — суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5 % мінімальної зарплати — для громадян України;
- до 5 % — для іноземців.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі