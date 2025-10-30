FAVBET Tech — у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 13:00

FAVBET Tech — у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech увійшла до топ-5 найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City» за підсумками перших трьох кварталів 2025 року. За цей період FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад ₴650 мільйонів податків.

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech увійшла до топ-5 найбільших платників податків серед резидентів «Дія.

«FAVBET Tech є резидентом Дія.City з 2022 року та стабільно збільшує обсяги платежів в український бюджет. Податкова дисципліна ІТ-сектору не лише сприяє розвитку галузі, але й забезпечує економічну стійкість, підтримку соціальної сфери та обороноздатність держави», — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

З моменту запуску «Дія.City» її резиденти вже сплатили понад ₴53 мільярди податків. Лише за три квартали 2025 року до держбюджету надійшло понад ₴22 мільярди, що на 22% більше, ніж за весь попередній рік. Наразі простір об'єднує майже 2 900 технологічних компаній, у яких працює близько 130 тисяч ІТ-спеціалістів, тобто понад 80% українського техсектору.

Паралельно з операційною діяльністю FAVBET Tech інвестує у R&D-проєкти військового спрямування. Компанія розробляє програмно-апаратні комплекси FPV-дронів, які передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач. Також спеціалісти працюють над AI-комплексами для аналізу розвідданих, що підвищують швидкість та точність ідентифікації цілей на полі бою.

Окремий напрям — підтримка підготовки військових до протидії ворожим БпЛА. Favbet Tech співпрацює з десантно-штурмовими військами, підтримує постачання антидронових рушниць і створення тренажерних систем для навчання виявленню й придушенню ворожих БпЛА.

Крім того, компанія була партнером ГО «КіберПолк» у сфері кіберзахисту, а також підтримала розширення інженерної школи «Дронарня», що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військових збірці та ремонту безпілотників.

У 2025 році FAVBET Tech увійшла до рейтингу «Топ-50 IT-компаній України» за версією DOU, а також виступила партнером ключових галузевих подій — Forbes AI Day 2025 у Києві, IT Arena 2025 у Львові та щоквартальних зустрічей Diia.City Union.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.

Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами