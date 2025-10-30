31 жовтня з нагоди Всесвітнього дня заощаджень Національний банк вдруге проведе Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності.
30 жовтня 2025, 11:45
Чи готові ви перевірити, наскільки вправно керуєте своїми фінансами?
Пройшовши текст, ви зможете:
- зрозуміти, наскільки обдумано керуєте своїм бюджетом;
- перевірити свої фінансові рішення та захист від фінансових ризиків;
- отримати практичні поради, які одразу можна застосувати у реальному житті.
Що на вас чекає?
20 життєвих кейсів про гроші, депозити, кредити, страхування, заощадження та інвестиції.
Коли?
Тестування триватиме лише тиждень — з 31 жовтня до 7 листопада.
Для кого?
Безкоштовно для всіх охочих віком від 18 років.
Як пройти тестування?
Перевірити свої знання можна буде онлайн на освітньому сайті «Гаразд»: https://harazd.bank.gov.ua
Тест з’явиться на сайті вже 31 жовтня.
Приємний бонус для учасників — 20 подарункових боксів, які будуть розіграні серед тих, хто поділиться своїми результатами у соціальних мережах. Більше про умови розіграшу дізнавайтеся за посиланням: https://cutt.ly/hr1k2doR
Зробіть турботу про фінансову грамотність своєю щорічною традицією!
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі