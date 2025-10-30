Чи готові ви перевірити, наскільки вправно керуєте своїми фінансами?

31 жовтня з нагоди Всесвітнього дня заощаджень Національний банк вдруге проведе Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності.

Пройшовши текст, ви зможете:

зрозуміти, наскільки обдумано керуєте своїм бюджетом;

перевірити свої фінансові рішення та захист від фінансових ризиків;

отримати практичні поради, які одразу можна застосувати у реальному житті.

Що на вас чекає?

20 життєвих кейсів про гроші, депозити, кредити, страхування, заощадження та інвестиції.

Коли?

Тестування триватиме лише тиждень — з 31 жовтня до 7 листопада.

Для кого?

Безкоштовно для всіх охочих віком від 18 років.

Як пройти тестування?

Перевірити свої знання можна буде онлайн на освітньому сайті «Гаразд»: https://harazd.bank.gov.ua

Тест з’явиться на сайті вже 31 жовтня.

Приємний бонус для учасників — 20 подарункових боксів, які будуть розіграні серед тих, хто поділиться своїми результатами у соціальних мережах. Більше про умови розіграшу дізнавайтеся за посиланням: https://cutt.ly/hr1k2doR

Зробіть турботу про фінансову грамотність своєю щорічною традицією!