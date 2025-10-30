Платіжна система Mastercard веде переговори про купівлю криптостартапу Zerohash за $1,5-$2 млрд, пише Fortune з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорення.
Mastercard планує придбати криптокомпанію Zerohash
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Вклад в стейблкоінову індустрію
Видання припускає, що угода ще може не відбутися, але вказує, що якщо угода буде підписана, це стане помітним вкладенням Mastercard у стейблкоїнову індустрію.
Криптокомпанія Zerohash заснована в 2017 році в Чикаго, вона спеціалізується на розробці рішень для використання стейблкоїнів та криптовалютних платежів. Її філії представлені в Бразилії, на Бермудських островах, а «дочки» розташовані в таких країнах, як Австралія, Нідерланди, Польща та Нова Зеландія.
Читайте також: Mastercard впроваджує екосистему стейблкоінів
До появи новин про можливу угоду між Mastercard та Zerohash обговорювалося придбання платіжної компанії іншого криптостартапа — BNVK.
Однак згодом повідомлялося, що найімовірнішим його покупцем стане Coinbase. Сума угоди також оцінюється у $2 млрд.
У Mastercard, Zerohash та Coinbase від коментарів відмовилися. BNVK не змогли своєчасно надіслати відповідь на запит Fortune.
Крок у розвитку цифрових платежів
Як писав раніше «Мінфін», компанія Mastercard зробила значний крок у розвитку цифрових платежів, анонсувавши запуск глобальної екосистеми для прийому та здійснення платежів у стейблкоінах.
-
Mastercard розробила комплексний підхід, який охоплює підтримку криптовалютних гаманців, випуск спеціальних платіжних карток та забезпечення можливості прийому платежів у стейблкоінах для продавців. стейблкоіни через традиційні платіжні картки у більш ніж 150 мільйонах торгових точок по всьому світу, де приймаються картки Mastercard.
-
Одним із ключових нововведень є партнерство з біржею OKX для запуску OKX Card, яка надасть мільйонам користувачів зручний доступ до їх криптовалютних активів. Крім того, Mastercard співпрацює з Nuvei та Circle, щоб продавці могли отримувати платежі у стабеллкоінах, включаючи USDC Circle, незалежно від обраного покупцем методу оплати.
Коментарі