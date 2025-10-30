Mastercard планує придбати криптокомпанію Zerohash

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 11:26

Mastercard планує придбати криптокомпанію Zerohash

Платіжна система Mastercard веде переговори про купівлю криптостартапу Zerohash за $1,5-$2 млрд, пише Fortune з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорення.

Платіжна система Mastercard веде переговори про купівлю криптостартапу Zerohash за $1,5-$2 млрд, пише Fortune з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорення.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВклад в стейблкоінову індустріюВидання припускає, що угода ще може не відбутися, але вказує, що якщо угода буде підписана, це стане помітним вкладенням Mastercard у стейблкоїнову індустрію.
Фото: Pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вклад в стейблкоінову індустрію

Видання припускає, що угода ще може не відбутися, але вказує, що якщо угода буде підписана, це стане помітним вкладенням Mastercard у стейблкоїнову індустрію.

Криптокомпанія Zerohash заснована в 2017 році в Чикаго, вона спеціалізується на розробці рішень для використання стейблкоїнів та криптовалютних платежів. Її філії представлені в Бразилії, на Бермудських островах, а «дочки» розташовані в таких країнах, як Австралія, Нідерланди, Польща та Нова Зеландія.

Читайте також: Mastercard впроваджує екосистему стейблкоінів

До появи новин про можливу угоду між Mastercard та Zerohash обговорювалося придбання платіжної компанії іншого криптостартапа — BNVK.

Однак згодом повідомлялося, що найімовірнішим його покупцем стане Coinbase. Сума угоди також оцінюється у $2 млрд.

У Mastercard, Zerohash та Coinbase від коментарів відмовилися. BNVK не змогли своєчасно надіслати відповідь на запит Fortune.

Крок у розвитку цифрових платежів

Як писав раніше «Мінфін», компанія Mastercard зробила значний крок у розвитку цифрових платежів, анонсувавши запуск глобальної екосистеми для прийому та здійснення платежів у стейблкоінах.

  • Mastercard розробила комплексний підхід, який охоплює підтримку криптовалютних гаманців, випуск спеціальних платіжних карток та забезпечення можливості прийому платежів у стейблкоінах для продавців. стейблкоіни через традиційні платіжні картки у більш ніж 150 мільйонах торгових точок по всьому світу, де приймаються картки Mastercard.

  • Одним із ключових нововведень є партнерство з біржею OKX для запуску OKX Card, яка надасть мільйонам користувачів зручний доступ до їх криптовалютних активів. Крім того, Mastercard співпрацює з Nuvei та Circle, щоб продавці могли отримувати платежі у стабеллкоінах, включаючи USDC Circle, незалежно від обраного покупцем методу оплати.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами