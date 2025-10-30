Mastercard планує придбати криптокомпанію Zerohash

Платіжна система Mastercard веде переговори про купівлю криптостартапу Zerohash за $1,5-$2 млрд, пише Fortune з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорення.

Вклад в стейблкоінову індустрію

Видання припускає, що угода ще може не відбутися, але вказує, що якщо угода буде підписана, це стане помітним вкладенням Mastercard у стейблкоїнову індустрію.

Криптокомпанія Zerohash заснована в 2017 році в Чикаго, вона спеціалізується на розробці рішень для використання стейблкоїнів та криптовалютних платежів. Її філії представлені в Бразилії, на Бермудських островах, а «дочки» розташовані в таких країнах, як Австралія, Нідерланди, Польща та Нова Зеландія.

До появи новин про можливу угоду між Mastercard та Zerohash обговорювалося придбання платіжної компанії іншого криптостартапа — BNVK.

Однак згодом повідомлялося, що найімовірнішим його покупцем стане Coinbase. Сума угоди також оцінюється у $2 млрд.

У Mastercard, Zerohash та Coinbase від коментарів відмовилися. BNVK не змогли своєчасно надіслати відповідь на запит Fortune.

Крок у розвитку цифрових платежів

Як писав раніше «Мінфін», компанія Mastercard зробила значний крок у розвитку цифрових платежів, анонсувавши запуск глобальної екосистеми для прийому та здійснення платежів у стейблкоінах.