У Німеччині вимагають визнати BTC стратегічним активом, Ethereum розгорнув хардфорк Fusaka: що нового

Німецька опозиція вимагає визнати біткоїн стратегічним активом і дерегулювати його

Парламентська опозиційна фракція «Альтернатива для Німеччини» (AfD) внесла на розгляд Бундестагу резолюцію, що закликає уряд визнати стратегічний статус біткоїна та значно знизити регуляторний і податковий тиск на цей актив.

В AfD підкреслюють, що біткоїн, завдяки своїй децентралізації, обмеженій пропозиції та стійкості до маніпуляцій, принципово відрізняється від усіх інших криптоактивів і має бути звільнений від дії загальноєвропейського регламенту MiCAR.

Депутати наполягають на низці конкретних змін для підтримки інноваційного потенціалу Німеччини:

Податкові пільги: Збереження чинного правила, за яким дохід від продажу криптоактивів не оподатковується, якщо термін їхнього володіння перевищує 12 місяців.

Дерегуляція майнінгу: Визнання того, що майнінг біткоїна та експлуатація вузлів Lightning Network у приватному секторі не є комерційною діяльністю.

Опозиція вимагає від влади опублікувати «стратегічну заяву», яка б визнала роль біткоїна як «вільних грошей XXI століття» та його потенціал.

У зверненні йдеться, що «уряд Німеччини досі не зміг стратегічно визнати біткоїн, наприклад, як технологію енергетичної інтеграції або… як актив, що зберігається у валютних резервах».

Партія AfD попереджає, якщо влада не прислухається до вимог та не використає потенціал біткоїна, Німеччина ризикує втратити свій інноваційний потенціал у цій сфері.

Фінальна активація: Ethereum успішно розгорнув хардфорк Fusaka у тестових мережах перед запуском у мейннеті

Розробники Ethereum успішно активували оновлення Fusaka у своїй фінальній тестовій мережі Hoodi. Це є останнім кроком перед головним запуском: розгортання в основній мережі Ethereum заплановано на 3 грудня, повідомили в ConsenSys. До цього Fusaka вже успішно пройшов тестування у мережах Holesky та Sepolia.

Хардфорк Fusaka є критично важливим етапом у фазі дорожньої карти «The Surge» і спрямований на фундаментальне підвищення масштабованості, ефективності та безпеки другої за капіталізацією криптовалюти.

Оновлення Fusaka реалізує понад 10 пропозицій щодо вдосконалення Ethereum (EIPs). Головною серед них є EIP-7594, який запроваджує протокол PeerDAS (Peer Data Availability Sampling).

PeerDAS дозволить валідаторам перевіряти лише невеликі частини даних (BLOB-об'єктів), а не цілі блоки.

Це значно підвищить доступність інформації в екосистемі. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін назвав PeerDAS «ключем до масштабування» рішень другого рівня (L2).

Окрім цього, Fusaka більш ніж удвічі збільшить ліміт газу на першому рівні (L1), що має суттєво розширити пропускну здатність мережі. За прогнозами, швидкість обробки транзакцій після оновлення може зрости до 12 000 TPS (транзакцій за секунду).

Серед інших важливих EIPs:

EIP-7825 встановить ліміт газу в 30 млн на одну транзакцію для підвищення стабільності.

EIP-7939 та EIP-7951 покращать продуктивність для рішень на основі доказів із нульовим розголошенням.

Реалізація Fusaka в основній мережі відбудеться у три етапи:

3 грудня: Активація Fusaka в мейннеті.

17 грудня: Запуск першого EIP, який збільшить обсяг BLOB-об'єктів.

7 січня: Подальше розширення місткості BLOB-об'єктів.

Після завершення Fusaka, команда зосередиться на наступному хардфорку під назвою Glamsterdam.

На момент публікації новини ціна ETH торгується поблизу $3 930. За останню добу актив знизився на 2%. Аналітики VanEck прогнозують, що Fusaka матиме значний позитивний вплив на Ethereum, оскільки апгрейд «посилить монетарні властивості криптовалюти».

Очікується, що зниження комісій у L2-рішеннях активізує екосистему, збільшить економічну активність та попит на ETH як на заставний актив, а також зробить Ethereum привабливішим як засіб збереження вартості.

Чанпен Чжао закликає не купляти пов’язаний з ним мемкоїн

Засновник криптобіржіBinance Чанпен Чжао рішуче дистанціювався від недавньої ініціативи анонімних осіб, які встановили його золоту статую у Вашингтоні та одночасно запустили пов’язаний із цим мемкоїн. Чжао закликав криптоспільноту не купувати цю монету.

Інцидент стався 28 жовтня, коли анонімна група фінансистів встановила 14-футову (близько 4,3 метра) золоту статую Чанпена Чжао біля Капітолію США. Вартість проєкту склала близько $50 000. Одночасно з цим був анонсований запуск мемкоїна CZSTATUE на BNB Chain.

Сам Чанпен Чжао висловив своє категоричне несхвалення цієї ініціативи, особливо через її зв'язок із новим мемкоїном.

«Хоч мені і хочеться оцінити жест, той факт, що це пов’язано з мемкоїном, означає, що творець, ймовірно, просто хотів швидко заробити на взаємодії зі мною. Це мені не до вподоби. Не купуйте цей мемкоїн», — наголосив засновник Binance.

Чжао додав, що він ніколи б не прийняв власну статую, вважаючи подібні прояви ознакою надмірного егоїзму. Він навів приклад, коли йому подарували футболку з його обличчям, і зазначив, що потрібно мати дуже велике его, щоб носити речі з власним зображенням.

DBS та Goldman Sachs уклали першу міжбанківську OTC-угоду з криптоопціонами

Сінгапурський банк DBS та американський інвестиційний банк Goldman Sachs оголосили про успішне завершення першої в історії міжбанківської позабіржової (OTC) угоди з криптовалютними опціонами. Цей крок розглядається як значний етап в інституціоналізації цифрових активів на ринку Азії.

Транзакція включала розраховані готівкою опціони на Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH). Такі опціони дозволяють великим фінансовим установам ефективно хеджувати ризики, пов'язані з їхніми криптопродуктами.

У DBS відзначили різке зростання попиту на деривативи цифрових активів у регіоні:

Лише за перше півріччя 2025 року клієнти DBS виконали операцій з криптоопціонами та структурованими нотами на суму понад $1 млрд.

Обсяги торгівлі у II кварталі зросли майже на 60% порівняно з I кварталом.

Глава департаменту торгівлі в DBS Джекі Тай підкреслив, що ця угода демонструє, як платформи можуть використовувати високі кредитні рейтинги та можливості структурування банків для інтеграції найкращих практик традиційних фінансів у цифрову екосистему.

У Goldman Sachs вбачають у цьому структурну трансформацію ринку. «Ця угода означає розвиток міжбанківського ринку для розрахованих готівкою OTC-опціонів на криптовалюти, де ми очікуємо подальшого зростання активності інституційних інвесторів», — заявив Макс Мінтон, голова напряму цифрових активів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Угода підтверджує зростання ролі регульованих фінансових установ у поєднанні традиційних ринкових інструментів (опціонів, свопів, нот) із криптовалютною інфраструктурою.