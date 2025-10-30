Курс валют: євро та долар в банках подешевшали

У четвер, 30 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 2 копійки. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,77−42,23 грн. Євро купують за 48,55 грн, а продають за 49,29 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,04−42,14, євро — 49,09−49,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,00−42,03 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,80−48,82 грн/євро.

