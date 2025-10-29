Курс долара зріс на 5 копійок у середу на міжбанку, а курс євро зріс на 12 копійок. Про це свідчать дані торгів.
29 жовтня 2025, 17:22
Курс валют: євро та долар зросли на міжбанку
|
Відкриття 2 вересня
|
Закриття 2 вересня
|
Зміни
|
41,95/41,98
|
42,00/42,03
|
5/5
|
48,82/48,84
|
48,94/48,96
|
12/12
Середній курс у банках: 41,80−42,25 грн/долар, 48,60−49,33 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,05−42,15, євро — 49,10−49,27 грн.
Джерело: Мінфін
