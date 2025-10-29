Нові правила сплати за землю: уникнути подвійної оплати стане простіше

З 1 жовтня 2025 року набули чинності зміни, які спрощують порядок справляння плати за землю у разі зміни власника нерухомого майна. Ці нововведення спрямовані на уникнення подвійної сплати та підвищення прозорості розрахунків, повідомляє Державна податкова служба.

Ключове нововведення про зарахування платежів

Тепер існує механізм зарахування суми плати за землю, внесеної попереднім користувачем, у рахунок майбутніх платежів нового власника (користувача) земельної ділянки.

Це можливо за однієї умови:

Новий власник (користувач) має відшкодувати сплачену суму попередньому платнику.

Операція проводиться на підставі висновку контролюючого органу (ДПС).

Автоматичний перехід прав

Державна податкова служба нагадує, що відповідно до Земельного кодексу України:

При набутті права власності на будівлю чи споруду, право власності на земельну ділянку під цим об'єктом переходить до нового власника автоматично.

Якщо ділянка перебувала у користуванні (наприклад, в оренді), то право користування нею також переходить до набувача нерухомості.

Обов’язок сплачувати плату за землю (земельний податок або орендну плату) виникає з дня державної реєстрації відповідного права власності або користування.

Зазначені зміни внесені законом України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ, який набрав чинності з 1 жовтня 2025 року.