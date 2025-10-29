Курс валют у середу: євро в банках впало на 15 копійок

У середу, 29 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 6 копійок. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,24 грн. Євро купують за 48,60 грн, а продають за 49,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,15, євро — 49,10−49,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,95−41,98 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,82−48,84 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту