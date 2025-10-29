Життя в борг: чому українці все частіше звертаються до мікрокредитів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 11:36

Життя в борг: чому українці все частіше звертаються до мікрокредитів

Більшість українців звертаються по мікрокредити до небанківських фінансових установ, щоб покрити щоденні витрати — «дожити до зарплати», оплатити лікування чи комунальні послуги. Про це свідчать результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України, передає Укрінформ.

Більшість українців звертаються по мікрокредити до небанківських фінансових установ, щоб покрити щоденні витрати — «дожити до зарплати», оплатити лікування чи комунальні послуги.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби — щоб „дожити до зарплати“. Також популярними мотивами є оплата лікування, комунальних послуг, придбання одягу та ремонт житла», — зазначив директор Research.ua Володимир Кутюк.

Водночас порівняно із груднем 2023 року структура споживання мікрокредитів дещо змінилася. Зокрема, зменшилася частка тих, хто бере позики на лікування чи придбання медикаментів, натомість зросла кількість користувачів, які оформлюють кредити для відпочинку або відпустки.

Серед ключових причин, що спонукають українців обирати мікрофінансові організації замість банків, респонденти назвали швидкість отримання коштів, простоту оформлення та можливість подати заявку онлайн. Також зросла частка тих, хто цінує цілодобове обслуговування — з 23% до 37%.

На думку 36% опитаних, запровадження обмеження ставки за мікрокредитами до 1% на день вплинуло на доступність послуг, а 18% вважають, що мікрокредити стали привабливішими.

Серед активних користувачів мікрофінансових організацій 59% переконані, що обмеження зробило кредити доступнішими, а половина (49,9%) — що привабливішими.

Загалом більшість користувачів мікрокредитів в Україні (73%) задоволені якістю послуг, а 69% готові рекомендувати мікрофінансові організації іншим.

Методика дослідження

Дослідження проведено Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України. Польовий етап тривав з 23 по 29 липня 2025 року (попередня хвиля — у грудні 2023 року).

Опитані 1000 респондентів у містах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами