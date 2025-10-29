Життя в борг: чому українці все частіше звертаються до мікрокредитів

Більшість українців звертаються по мікрокредити до небанківських фінансових установ, щоб покрити щоденні витрати — «дожити до зарплати», оплатити лікування чи комунальні послуги. Про це свідчать результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України, передає Укрінформ.

«Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби — щоб „дожити до зарплати“. Також популярними мотивами є оплата лікування, комунальних послуг, придбання одягу та ремонт житла», — зазначив директор Research.ua Володимир Кутюк.

Водночас порівняно із груднем 2023 року структура споживання мікрокредитів дещо змінилася. Зокрема, зменшилася частка тих, хто бере позики на лікування чи придбання медикаментів, натомість зросла кількість користувачів, які оформлюють кредити для відпочинку або відпустки.

Серед ключових причин, що спонукають українців обирати мікрофінансові організації замість банків, респонденти назвали швидкість отримання коштів, простоту оформлення та можливість подати заявку онлайн. Також зросла частка тих, хто цінує цілодобове обслуговування — з 23% до 37%.

На думку 36% опитаних, запровадження обмеження ставки за мікрокредитами до 1% на день вплинуло на доступність послуг, а 18% вважають, що мікрокредити стали привабливішими.

Серед активних користувачів мікрофінансових організацій 59% переконані, що обмеження зробило кредити доступнішими, а половина (49,9%) — що привабливішими.

Загалом більшість користувачів мікрокредитів в Україні (73%) задоволені якістю послуг, а 69% готові рекомендувати мікрофінансові організації іншим.

Методика дослідження

Дослідження проведено Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України. Польовий етап тривав з 23 по 29 липня 2025 року (попередня хвиля — у грудні 2023 року).

Опитані 1000 респондентів у містах України, окрім тимчасово окупованих територій.