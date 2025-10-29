У Китаї блогерам заборонили давати поради щодо теми фінансів

З 25 жовтня китайські блогери не зможуть давати поради з тем медицини, юриспруденції, освіти та фінансів за відсутності у них офіційної кваліфікації в цих галузях, повідомляє видання Morocco World News з посиланням на повідомлення адміністрації кіберпростору Китаю (CAC).

Мета закону

Метою цього закону є — це боротьба з дезінформацією та захист громадян від хибних та шкідливих порад.

Так, згідно із цим законом, блогери для обговорення цих тем мають спочатку надати диплом, професійну ліцензію чи сертифікат. При цьому платформи Douyin, Bilibili та Weibo, де публікується контент, зобов'язані перевіряти ці документи.

Платформи також зобов'язані попереджати блогерів про їхню відповідальність за публікацію такого роду контенту

Водночас комісія з контролю за обігом наркотиків пішла ще далі, заборонивши рекламу медичних препаратів, харчових добавок та продуктів здорового харчування.

Цей захід спрямований на те, щоб запобігти прихованим акціям, замаскованим під «освітні» відеоролики. Окремо блогерам заборонено надавати медичні поради без відповідної освіти.