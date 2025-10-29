Multi від Мінфін
29 жовтня 2025, 10:16

У Китаї блогерам заборонили давати поради щодо теми фінансів

З 25 жовтня китайські блогери не зможуть давати поради з тем медицини, юриспруденції, освіти та фінансів за відсутності у них офіційної кваліфікації в цих галузях, повідомляє видання Morocco World News з посиланням на повідомлення адміністрації кіберпростору Китаю (CAC).

З 25 жовтня китайські блогери не зможуть давати поради з тем медицини, юриспруденції, освіти та фінансів за відсутності у них офіційної кваліфікації в цих галузях, повідомляє видання Morocco World News з посиланням на повідомлення адміністрації кіберпростору Китаю (CAC).

Метою цього закону є — це боротьба з дезінформацією та захист громадян від хибних та шкідливих порад.
Фото: bbc.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Мета закону

Метою цього закону є — це боротьба з дезінформацією та захист громадян від хибних та шкідливих порад.

Так, згідно із цим законом, блогери для обговорення цих тем мають спочатку надати диплом, професійну ліцензію чи сертифікат. При цьому платформи Douyin, Bilibili та Weibo, де публікується контент, зобов'язані перевіряти ці документи.

Платформи також зобов'язані попереджати блогерів про їхню відповідальність за публікацію такого роду контенту

Водночас комісія з контролю за обігом наркотиків пішла ще далі, заборонивши рекламу медичних препаратів, харчових добавок та продуктів здорового харчування.

Цей захід спрямований на те, щоб запобігти прихованим акціям, замаскованим під «освітні» відеоролики. Окремо блогерам заборонено надавати медичні поради без відповідної освіти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 жовтня 2025, 13:25
#
Кругом одні заборони для людей. А люди терплять.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
