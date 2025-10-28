Фінансовий директор Філіп Морріс Україна назвав три головні принципи при виборі інвестицій

Під час Ukrainian CFO Forum 2025 фінансовий директор «Філіп Морріс Україна» Сергій Кальнооченко розповів як стратегічні інвестиції компанії та швидка проєктна робота допомагають компанії повернути частку на ринку сигарет.

У Філіп Морріс є три головні принципи при виборі інвестицій. Перший ґрунтується на безумовному виконанні затвердженого бюджету, але водночас розглядаються додаткові запити. У компанії створено спеціальний проєктний підрозділ, який щотижня проводить зустрічі разом з командами менеджменту та представниками різних функцій — логістики, складу, фабрики, комерції тощо. Кожен учасник може запропонувати проєкт у визначеному стандартному форматі для відкритого обговорення. Ідеї розглядаються на основі чітких даних, а рішення приймаються колективно. У разі затвердження проєкту формується план його реалізації з регулярним переглядом — залежно від досягнутих результатів, змін на ринку або внутрішніх пріоритетів компанії.

«Такий підхід дозволяє і залишатися в рамках бюджету, і паралельно інвестувати в інноваційні проєкти. Адже бюджетна дисципліна — важливе досягнення та пріоритет, але без нових ідей можливості для подальшого зростання будуть обмежені, особливо на фоні жорсткої конкуренції на ринку. Тож, гроші мають йти на розвиток, аби мати можливості виконувати стратегічні цілі і уникнути застою «, — пояснив Сергій Кальнооченко.

При цьому зростання інвестицій, особливо комерційних, не повинно перевищувати зростання чистої виручки — це другий принцип інвестування Філіп Морріс. А третій полягає у тому, що кожна функція має мінімальний бюджет на тестування проєктів, але коли такий MVP доводить свою ефективність, він швидко масштабується та отримує додаткове фінансування.

«За два роки роботи таких груп ми затвердили майже 100 проєктів на десятки мільйонів доларів. Такий підхід можливість ухвалювати рішення швидко, на основі інформації, а не інтуїції», — підкреслив Сергій Кальнооченко.

Повномасштабне вторгнення змусило «Філіп Морріс Україна» закрити власну фабрику під Харковом. Через це у травні 2022 року частка компанії на ринку сигарет скоротилася з 28% до 14%.

Але «Філіп Морріс Україна» вдалося переконати міжнародну штаб-квартиру інвестувати у будівництво нової фабрики у Львові 30 млн доларів.

«Цим кроком „Філіп Морріс Україна“ однією з перших показала державі, що компанія є стратегічним партнером України. Ми хотіли мати виробництво всередині країни, швидко оперувати продуктом, організувати ланцюжки поставок та контролювати якість продукції. Але найголовніше — ми створили 250 робочих місць. І сьогодні компанія майже відновила свою частку ринку сигарет. Вона ще не 28%, але ми наближаємся до неї», — зазначив Сергій Кальнооченко.