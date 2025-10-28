Долар США та євро подешевіли на 13 копійок на українському міжбанку у вівторок, 28 жовтня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
28 жовтня 2025, 17:35
Євро та долар подешевшали на міжбанку у вівторок
|
Відкриття 28 жовтня
|
Закриття 28 жовтня
|
Зміни
|
42,08/42,11
|
41,95/41,98
|
13/13
|
49,06/49,07
|
48,93/48,95
|
13/12
Середній курс у банках: 41,83−42,30 грн/долар, 48,75−49,39 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,05−42,15, євро — 49,15−49,35 грн.
Джерело: Мінфін
