Кличко оголосив про початок опалювального сезону для мешканців Києва

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

«У питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу», — зазначив він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання у столиці технологічно потребує до 7 днів.