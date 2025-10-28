29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.
28 жовтня 2025, 16:46
Кличко оголосив про початок опалювального сезону для мешканців Києва
«У питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу», — зазначив він.
Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання у столиці технологічно потребує до 7 днів.
